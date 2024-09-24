'Никогда не одобряли': президент Ирана сделал неожиданное заявление о войне РФ против Украины

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна "никогда не одобряла" российскую агрессию против Украины. Также политик отрицает, что Тегеран поставляет Москве ракеты.

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Об этом Пезешкиан сказал в понедельник, 23 сентября, в ходе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Его слова цитирует The Guardian.

Общаясь с журналистами, иранский президент также выразил готовность к переговорам с Европой и США.

"Мы готовы сесть за стол переговоров с европейцами и американцами, чтобы вести диалог. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории", – заявил он.

Кроме того, Пезешкиан отрицает, что его страна снабжает российских захватчиков ракеты.

"Возможно, в прошлом такие поставки были. Но я могу заверить вас, что с тех пор, как я вступил в должность (30 июля 2024 года – Ред.) таких поставок в Россию не было", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Reuters сообщило, что Иран еще в начале сентября передал России баллистические ракеты ближнего радиуса действия Fath-360, однако весь груз оказался некомплектным. В частности, не хватало пусковых установок к ракетам.

– В ISW считают, что Иран задержал поставки России пусковых систем в ракеты Fateh-360, вероятно, из-за решения предоставить приоритет отправке дополнительных ракет, а не громоздких и легко заменимых пусковых установок. Россия сможет без проблем найти альтернативу им.

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