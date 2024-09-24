"Никогда не одобряли": президент Ирана сделал неожиданное заявление о войне РФ против Украины
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна "никогда не одобряла" российскую агрессию против Украины. Также политик отрицает, что Тегеран поставляет Москве ракеты.
Об этом Пезешкиан сказал в понедельник, 23 сентября, в ходе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Его слова цитирует The Guardian.
Общаясь с журналистами, иранский президент также выразил готовность к переговорам с Европой и США.
"Мы готовы сесть за стол переговоров с европейцами и американцами, чтобы вести диалог. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории", – заявил он.
Кроме того, Пезешкиан отрицает, что его страна снабжает российских захватчиков ракеты.
"Возможно, в прошлом такие поставки были. Но я могу заверить вас, что с тех пор, как я вступил в должность (30 июля 2024 года – Ред.) таких поставок в Россию не было", – сказал президент.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Издание Reuters сообщило, что Иран еще в начале сентября передал России баллистические ракеты ближнего радиуса действия Fath-360, однако весь груз оказался некомплектным. В частности, не хватало пусковых установок к ракетам.
– В ISW считают, что Иран задержал поставки России пусковых систем в ракеты Fateh-360, вероятно, из-за решения предоставить приоритет отправке дополнительных ракет, а не громоздких и легко заменимых пусковых установок. Россия сможет без проблем найти альтернативу им.
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