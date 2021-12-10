В Мексике в ДТП с мигрантами погибли 53 человека и десятки пострадали. Фото и видео 18+

В четверг, 9 декабря, в Мексике перевернулся грузовик с прицепом, перевозивший по меньшей мере 107 мигрантов, вероятно, из Центральной Америки. Авария унесла жизни 53 человек, десятки пострадали.

ДТП произошло на шоссе, rкоторое ведет в столицу штата Чиапас Тукстла-Гутьерре. Водитель транспортного средства скрылся с места трагедии, сообщают Associated Press и El País (чтобы посмотреть фото и видео 18+, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что мужчина за рулем транспортного средства при повороте не справился с управлением и въехал в подпорную стену, что привело к опрокидыванию грузовика.

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В Службе гражданской защиты штата уточнили, что тот ехал с "избыточной скоростью". В результате прицеп оторвался от авто, а пассажиров, трое из которых были несовершеннолетними, просто разбросало по дороге.

Глава Управления гражданской обороны мексиканского Чиапаса Луис Мануэль Морено заявил: по предварительным оценкам, погибли 53 человека, остальные получили ранения. По его словам, 21 травмированный был доставлен в местные больницы.

Он также предположил, что скорость и большое количество людей в грузовике могли вызвать его опрокидывание, а когда транспортное средство перевернулось, оно врезалось в основу стального пешеходного моста. У места ДТП на дороге был изгиб, который мог стать его причиной.

Спасатели же, первыми прибывшие на место происшествия, на правах анонимности сказали, что в кузове грузовика, когда он разбился, было еще больше мигрантов. Они якобы сбежали, боясь быть задержанными иммиграционными агентами.

А один из фельдшеров утверждал: некоторые из бежавших в окрестности были окровавлены или в синяках. Неизвестно, выжил ли водитель грузовика, который тоже сбежал.

На месте происшествия работали волонтеры Красного Креста, чрезвычайщики и службы гражданской защиты. Губернатор штата Рутилио Эскандон дал указание "немедленно оказать помощь раненым" и подчеркнул, что "ответственность за эту трагедию будет определяться по закону".

Известно, что грузовик утром в четверг покинул Гватемалу и направлялся в штат Веракрус, чтобы впоследствии добраться до Пуэбли. В СМИ отмечают, что этот маршрут является одним из наиболее распространенных коридоров для мигрантов, спасающихся от насилия в Центральной Америке.

Хотя национальность находившихся в грузовике мигрантов еще устанавливается. Морено отметил, мол, некоторые из них заявили, что они из соседней Гватемалы.

В частности, выжившие мигранты рассказали, что сели в грузовик в Мексике, вблизи границы с Гватемалой, и заплатили от $2500 до $3500 за перевозку в центральный мексиканский штат Пуэбла. Оказавшись там, они, вероятно, заключили бы контракт с другой группой мигрантов-контрабандистов, чтобы те доставили их в границу США.

В последние месяцы мексиканская власть пыталась помешать большим группам беженцев приближаться к границе США, но поток незаконного ввоза иностранцев продолжается.

В этом году на территории Мексики задержали более 228 тысяч мигрантов, и около 120 тысяч человек обратились с просьбой о предоставлении убежища.

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🇲🇽|URGENTE: Vuelca trailer repleto de migrantes en Chiapas, México, reportan не менее 15 morts y múltiples heridos. pic.twitter.com/eBAaE81Z0R — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) December 9, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 декабря в Мексике автомобиль влетел в группу паломников, шедших в Мехико к базилике Богоматери Гваделупской. В аварии пострадали 12 человек.