На границе между Мексикой и Гватемалой произошло мощное землетрясение: что известно

На границе между Мексикой и Гватемалой в воскресенье, 12 мая, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 по шкале Рихтера. Информации о пострадавших пока не поступало.

Об этом сообщает Time. Землетрясение было зафиксировано около 6:39 (14:39 по киевскому времени) вблизи мексиканского пограничного города Сучиате, где одноименная река разделяет две страны.

Отмечается, что толчки были зафиксированы на глубине 12,8 километра. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям подчеркнуло, что есть небольшие повреждения больницы города Сан-Маркос на юго-западе страны, а также обвал горной породы на одной из дорог.

Из Мексики пока не поступало сообщений о повреждениях, но более горные, отдаленные части границы склонны к оползням.

В свою очередь Гватемальское национальное агентство по предотвращению катастроф опубликовало в социальных сетях фотографии небольших оползней на автомагистралях в регионе Кесальтенанго.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 апреля Тайвань всколыхнуло землетрясение магнитудой 7,7 – самое сильное за последние 25 лет. В результате природного катаклизма десятки домов в городе Хуалянь ушли под землю, а более 91 000 человек по всей стране остались без света. Погибли в результате катаклизма по меньшей мере 9 человек.

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