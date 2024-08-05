В Мексике убит очередной журналист: находился под охраной полиции

В Мексике убит 50-летний журналист Алехандро Мартинес, освещавший насильственные преступления. Он находился под защитой полиции и ехал с двумя охранниками, когда по автомобилю открыли огонь.

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От полученных пулевых ранений репортер скончался в больнице, сообщило издание BBC. Отмечается, что Мартинес руководил популярной новостной страницей в Facebook, насчитывавшей более 340 тысяч подписчиков.

Он находился под защитой полиции в рамках федеральной программы для репортеров, получающих угрозы убийства, после того, как пережил подобное покушение на свою жизнь в 2022 году.

Как сообщили журналистам источники в полиции, охранники открыли ответный огонь, но не смогли спасти Мартинеса. Он получил пулю в голову. Пострадала также ехавшая в другом автомобиле женщина.

По данным кампании "Репортеры без границ", Мексика является одной из самых опасных стран в мире для журналистов. С 1994 года там было убито более 150 сотрудников СМИ. В одном из интервью Мартинес рассказывал, что испытывает невыразимую грусть, наблюдая за ущербом, который наносит региону рост уровня насилия.

Ранее в этом месяце в городе Каборка на севере штата Сонора журналист Федерико Ганс, журналист получил огнестрельное ранение, когда садился в автомобиль у своего дома. Также 29 июня еще один репортер Виктор Кулебро был обнаружен мертвым на шоссе в южном штате Чьяпас.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 июня в Париже в результате непродолжительной болезни ушел из жизни генеральный секретарь международной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристоф Делуар. Мужчине было всего 53 года.

– 2 июля умер казахский журналист Айдос Садыков, впавший в кому после покушения в Киеве. Врачи боролись за его жизнь почти две недели.

– В июле харьковского журналиста Александра Лапшина нашли мертвым через месяц после его исчезновения. Мужчина пропал еще 29 мая, а 29 июня к правоохранителям обратился прохожий, увидевший тело Александра.

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