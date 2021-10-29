В Мексике обнаружили сотни 'затерянных' церемониальных комплексов майя. Фото и видео

В Мексике ученые обнаружили около 478 остатков построек церемониальных комплексов цивилизации майя. Все здания датированы 1050-400 годами до нашей эры.

Ученые предполагают, что комплексы были местами ритуального собрания. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Nature (чтобы посмотреть фото, видео, проскролльте до конца страницы).

Как отмечается, ученым удалось совершить такое открытие благодаря лидарному сканированию поверхности на юге страны. Остатки комплексов были незамечены человеческим глазом из-за многолетней эрозии построек.

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Согласно исследованию, декор зданий был частично скопирован майей у еще более древнего народа Центральной Америки – ольмеков. Об этом племени говорится в ацтекских хрониках. Оно жило на юге мексиканской страны в 2500 – 400 годах до н. е.

Выявленные научными работниками комплексы сооружений имеют вид прямоугольных и квадратных стоянок с платформамы по краям.

"Планирование и ориентация мезоамериканских городов тесно связана с космологией, концепциями времени и ритуальными практиками", - отмечают антропологи.

Истмийский регион в южной части Мексики и западной Гватемалы стал важным регионом в этом отношении, утверждают ученые.

По мнению экспертов, найденные комплексы были местами ритуальных сборов, так как состоят из больших центральных открытых пространств, которые могли вместить большое количество людей для участия в ритуалах.

Ориентация каждой постройки несколько соответствует восходу определенной даты, утверждают археологи. Однако остается загадкой, почему были выбраны конкретные даты. Так, в частности, некоторые места были ориентированы в направлении восхода солнца на 40, 60, 80 или 100 дней до дня зенитного прохождения, отмечают они.

"Одна из возможностей состоит в том, что они могут быть привязаны ко дню перехода к Зениту, когда солнце проходит прямо над головой. Это происходит 10 мая в регионе, где были обнаружены комплексы. В этот день начинается сезон дождей и начинается посев кукурузы", – объяснили ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые раскрыли тайну постройки пирамиды Майя в кальдере вулкана.