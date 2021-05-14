В мечети Кабула взорвали бомбу: много погибших и раненых

В мечети столицы Афганистана Кабула прогремел взрыв, который унес жизни по меньшей мере 12 человек, еще 15 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщает TOLOnews со ссылкой на местную полицию, взрыв произошел во время пятничной молитвы в мечети в районе Шакар-Дара.

Источники сообщили, что бомба была заложена внутри мечети. Имам мечети муфтий Нуман также погиб в результате взрыва.

Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за теракт.

Взрыв произошел в то время, когда афганские силы и талибы соблюдают трехдневное прекращение огня во время праздника Ид аль-Фитр.

Накануне по меньшей мере девять человек были убиты в результате двух взрывов в провинциях Кундуз и Кандагар.

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