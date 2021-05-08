В Кабуле прогремел взрыв у школы: погибли не менее 40 человек

В субботу, 8 мая, в Кабуле, столице Афганистана, прогремел взрыв у школы для девочек, в результате чего погибли по меньшей мере 40 человек, многим из которых было от 11 до 15 лет.

Как сообщает APNews, исламское радикальное движение Талибан осудило нападение и отрицало какую-либо ответственность.

Отмечается, что машины скорой помощи эвакуировали раненых, а их родственники и жители в это время нападали на них и даже избили медицинских работников, когда они пытались эвакуировать раненых на места взрыва в школе Сайед Аль-Шахда в районе Дашт-э-Барчи.

По словам официального представителя министерства внутренних дел Тарика Ариана, ожидается, что число погибших будет расти.

Целью бомбардировки, очевидно, была максимальная бойня среди гражданского населения, чтобы вызвать панические настроения и опасения, что насилие в разрушенной войной стране может обостриться на фоне начала выведения войск США из Афганистана.

Жители района заявили, что взрыв был оглушительным, также сообщается, что их было три, однако официального подтверждения этой информации нет – власти расследовали нападение, но пока не подтвердили никаких подробностей. Очевидцы также сообщили, что взрыв произошел, когда девочки выходили из школы, около 16:30 по местному времени.

Хотя никто не взял на себя ответственность за взрыв, филиал Исламского государства Афганистана и раньше нацелился на шиитский квартал.

На изображениях, циркулирующих в социальных сетях, изображены окровавленные школьные рюкзаки и книги, разбросанные по улице перед школой, а также дым, поднимающийся над районом.

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