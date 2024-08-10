В МАГАТЭ обеспокоены событиями вблизи Курской АЭС

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что отслеживает ситуацию в связи с сообщениями о военных действиях, происходящих вблизи Курской атомной электростанции. Соответственно, МАГАТЭ призвало стороны к сдержанности.

Видео дня

Такое заявление сделал гендиректор организации Рафаэль Гросси. Он добавил, что лично находится в контакте с соответствующими органами власти обеих стран.

В МАГАТЭ напомнили, что эта АЭС имеет шесть энергоблоков с двумя разными типами реакторов. Два блока находятся в состоянии остановки, еще два находятся на стадии строительства, и последние два в полной эксплуатации.

"В связи с сообщениями о значительной военной активности, я хотел бы напомнить всем сторонам о семи незаменимых столпах обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности во время вооруженного конфликта. Кроме того, я подчеркиваю пять конкретных принципов обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности , которые были установлены для Запорожской АЭС в контексте нынешнего конфликта между РФ и Украиной, которые одинаково применимы и в этой ситуации. Они включают, в частности, императив обеспечения физической целостности атомной электростанции. Это справедливо вне зависимости от того, где расположена АЭС", – сказал Гросси.

В марте 2022 года МАГАТЭ разработало семь компонентов оценки ядерной и физической безопасности в Украине в условиях вооруженного конфликта, которые Гросси называет "незаменимыми столбами". Они позволяют эффективно оценивать важнейшие и насущные потребности в сфере обеспечения ядерной и физической безопасности украинских ядерных объектов.

Это компоненты, соответствующие нормам безопасности и пособиям по физической ядерной безопасности МАГАТЭ.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ заявила МАГАТЭ об обнаружении на Курской АЭС обломков, вероятно, от сбитых ракет. В постоянном представительстве страны-агрессора при международных организациях в Вене заявили, что факты прямого обстрела Курской АЭС пока не зафиксированы, но ситуация напряженная.

В свою очередь глава российского города Курчатова (город-сателлит указанной АЭС) Игорь Корпунков официально заявил, что боевые действия ведутся уже в нескольких десятках километров от них. Ситуация напряженная, действует режим ЧС.

Вообще, на фоне операции на территории Курской области РФ россияне испугались, что ВСУ могут захватить Курскую атомную электростанцию в городе Курчатов. АЭС находится примерно в 60 км до ближайшей точки на украинско-российской границе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!