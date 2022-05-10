В Мадриде на акции 'Бессмертный полк' напали на украинку, которая вышла с антивоенным плакатом. Видео

В испанской столице Мадриде напали на гражданку Украины, которая 9 мая вышла на акцию "Бессмертный полк" с антироссийским плакатом. На нем был написан лозунг против разрушительной войны, которую РФ начала против украинского государства.

Соответствующее видео опубликовало издание УНИАН. На кадрах видно, что патриотка держала плакат со словами "Русские, почему вы нас убиваете?" в толпе участников "акции" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

На ней также был флаг Украины. Одна из участниц акции с георгиевской ленточкой увидела плакат украинки и начала звать правоохранителей. Другие тянули за флаг и толкали женщину.

Полицейские схватили ее и буквально вынесли на руках из толпы. Вслед кто-то из участников акции кричал "Фашизм не пройдет". Все это сопровождалось российскими "победными" песнями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании в городе Торревьеха трое пьяных мужчин напали на украинского бармена из-за слов "Я украинец. Слава Украине". Двое из нападавших оказались россиянами, а вот о третьем говорят, что он выходец из Украины.