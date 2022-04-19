В Испании россияне избили украинца за слова 'Слава Украине': среди нападавших мог быть и львовянин

В Испании в городе Торревьехе трое пьяных мужчин напали на украинского бармена из-за слов "Я украинец. Слава Украине". Двое из нападавших оказались россиянами, а вот о третьем говорят, что он выходец с Украины.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Конфликт произошел примерно в 23:30 в воскресенье, 11 апреля. В бар Tentaciones зашли трое подвыпивших мужчин. Они хотели заказать алкоголь, но владелица заведения сказала, что бар скоро закрывается.

Они настаивали, тогда бармен 43-летний Руслан Повалий также повторил им, что время закрываться. Пьяные гости поинтересовались откуда родом Руслан, поскольку услышали его акцент."Я украинец, Слава Украине", – ответил Руслан.

Видео дня

Тогда троица накинулась на него. На видео из бара видно, что трое непрошенных гостей были крупного телосложения. Они сначала били Руслана кулаками, затем повалили на пол и жестоко пинали ногами.

Владелица бара и еще одна женщина пытались защитить бармена, но силы были неравными.

У Руслана сломан нос, многочисленные синяки, в понедельник он даже не мог подняться. Поэтому только в среду, 14 апреля Руслан смог подать жалобу в полицию.

Личности двоих нападавших уже установлены. Это два брата россиянина, которые имеют криминальное прошлое.

В группах украинцев в Испании публикуют их имена – Владимир и Сергей Абальмасовы. В городе о них ходит не очень хорошая слава, они уже не раз доставляли неприятности жителям, но на них многие не подают жалобы, поскольку боятся.

А вот третьего нападающего пользователи соцсетей опознали, говорят, что это украинец, родом со Львовской области Назарий Т. Причем именно он жестоко бил ногами Руслана. Пока в полиции нет данных о нем.

Что интересно, в группе "Русская Терревьеха" публикация о нападавших с их именами продержалась недолго. Вскоре вместе с комментариями ее убрали. Теперь о них есть только в украинских группах.

Украинцы, проживающие в Испании, очень возмущены случившимся. Они говорят о том, что нечто подобное могло произойти, поскольку в Украине россияне ведут жестокую войну. И очень надеются, что это лишь единичный случай нападения россиян на украинца.

В Генконсульстве Украины в Барселоне говорят, что о конфликте знают. Там уточняют, что Руслану оказана медицинская помощь, сейчас он выписался из больницы. Полиция ведет расследование, а нападавшим грозит наказание вплоть до депортации из страны.