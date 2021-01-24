В Лондоне в здании парламента Британии сработала 'пожарка': над дворцом поднялся дым

В центре британской столице Лондоне 24 января сработала пожарная сигнализация в здании Вестминстерского дворца, где располагается британский парламент.

Очевидцы, выложившие в соцсетях первые кадры ЧП, заявили о дыме, который виднелся над дворцом. Об этом сообщило издание Еxpress (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На фото видно, как дым выходит из культовой достопримечательности Лондона. А на видеозаписи также слышна пожарная тревога, однако пламени нет.

Спасатели подчеркнули, что возгорания на месте ЧП не было, но причину срабатывания пожарной сигнализации не назвали.

При этом издание отмечает, что инцидент произошел всего через несколько дней после того, как депутатов британского парламента предупредили, что им придется съехать, чтобы провести срочный ремонт здания.

Как сообщалOBOZREVATEL, в Вашингтоне у здания Конгресса США 18 января произошел пожар, из-за чего в Капитолии сработали сирены, а людей, проводивших репетицию инаугурации избранного президента Джо Байдена, эвакуировали.