'Путин не собирается останавливаться': министр обороны Британии дал прогноз о продолжительности войны в Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключает вероятности, что война в Украине, развязанная Кремлем, продлится еще не меньше года. Диктатор Владимир Путин показал, что человеческие жизни, не только в другой стране, но даже его собственных солдат, для него роли не играет.

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Слова чиновника передает агентство SkyNews. Вопреки тому, что амбиции Путина погубили уже за сотню тысяч военных ВС РФ, он не намерен останавливаться на достигнутом

"Он уже перешел черту и думает, что это нормально поступать так со своим народом, фактически управляя мясорубкой для армии, я думаю, он не собирается останавливаться", – считает Уоллес.

Для примера, накануне глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продемонстрировал перекрытие поставок боеприпасов из-за конфликта между ним и военным руководством России. Он опубликовал фото с горой трупов боевиков, отметив, что это лишь часть "вагнеровцев", погибших под Бахмутом за один день.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уоллес указал, что Россия продолжает забрасывать украинские позиции "пушечным мясом". При этом "большое" наступление России если вообще продвигается, то на метры, а не на километры.

При этом Москва сосредоточила в Украине 97% всего своего армейского потенциала. Благодаря помощи союзников украинская армия продолжает держать позиции и имеет все шансы выстоять перед натиском врага, обессиливая его.