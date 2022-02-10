В Ливии совершили покушение на премьер-министра: его авто обстреляли, преступники скрылись

Рано утром в четверг, 10 февраля, неизвестные обстреляли автомобиль премьер-министра Ливии Абдель Хамида ад-Дбейбы. Политик остался невредимым, полиция расследует инцидент как покушение.

Он произошел на фоне ожесточенных споров за контроль над страной между ее восточным парламентом и правительством национального единства нынешнего премьера. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на близкий к нему источник.

Собеседник агентства отметил, что нападавшие обстреляли авто Дбейбы, когда тот возвращался домой. Он назвал это "явной попыткой убийства".

Злоумышленники с места происшествия скрылись. Полиция занялась расследованием инцидента.

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По данным местных и международных СМИ, любая подтвержденная "попытка убийства" премьера может усугубить политический кризис в Ливии. Дбейба заявил, что проигнорирует голосование относительно его замены на этом посту, запланированное восточным парламентом на 10 февраля.

Отмечается, что за последние недели вооруженные силы страны мобилизовали больше боевиков и техники в ливийской столице Триполи. Это усилило опасения, что "политические разногласия могут привести к боевым действиям."

Ливия страдает от нестабильности после поддержанного НАТО восстания 2011 года против бывшего лидера Муаммара Каддафи. Теперь страна оказалась "разделенной между враждующими группировками на востоке и западе".

В рамках политического процесса при посредничестве ООН и поддержке Запада Дбейба – влиятельный бизнесмен из города Мисурат – был назначен премьер-министром в феврале 2021 года. Основная задача его правительственной программы заключалась в том, чтобы "вести страну к национальному примирению и наблюдать за выборами".

Президентские выборы, запланированные на декабрь прошлого года, были отменены, восточный парламент заявил, что они не состоятся и в этом году.

После объявления Дбейбы о выдвижении своей кандидатуры в президенты, нарушившего его обещание не баллотироваться на выборах, "он стал фигурой, вызывающей поляризацию".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 16 декабря люди с оружием оцепили штаб-квартиру премьера Ливии. Инцидент произошел почти за неделю до выборов президента страны, его зачинщиками называли группировку боевиков из города Мисурат.