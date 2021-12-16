В Ливии вооруженные люди окружили штаб-квартиру премьера: что происходит. Видео

В ночь на 16 декабря в ливийской столице Триполи десятки человек с оружием в руках оцепили штаб-квартиру премьер-министра страны Абдель Хамида Дбейбы. События развернулись фактически за неделю до президентских выборов, дата которых была определена еще в феврале.

Об этом сообщает Sky News Arabia, ссылаясь на источники и местные медиа. В последних отмечают, что за ситуацией стоят группировки боевиков из города Мисурат (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В частности, в подписи к видео, которое опубликовало ливийское издание Al Marsad, подчеркивают, что вооруженные люди контролируют окрестности резиденции премьера. Еще несколько вооруженных формирований приведены в боевую готовность в других городах западного региона вокруг столицы..

Видео дня

По данным источников западных СМИ, речь идет о членах так называемой бригады "Ас-Самуд" из Мисурата (200 км к востоку от Триполи). Ими командует экс-депутат Всеобщего национального конгресса (бывший временный парламент) Салах Бади, который уже заявил, что в стране "не будет никаких президентских выборов".

"Мы закроем все государственные учреждения в Триполи, которые работают на заграницу, а не ради родины", – заявили члены группировки.

Известно, что голосование за нового лидера страны запланировано на 24 декабря. А потом в Ливии должны пройти и выборы в парламент.

VIDEO | Состояние moved groupeds in different areas #Tripoli earlier tonight. #Libya pic.twitter.com/6J5B6STwBc — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 15, 2021

Со своей стороны Sky News Arabia предполагает, что "напряженность, царящая в регионе, "может быть связана с решением" Президентского совета по отставке командующего военным округом столицы Абделя Бассета Марвана. На его место 15 декабря был назначен Абдель-Кадер Халиф.

Это решение якобы не понравилось Салаху Бади, который значится в санкционных списках США и СБ ООН и в международном розыске, а также другим группировкам.

Ранее глава Президентского совета Мухаммед аль-Менфи призвал "представителей вооруженных сил" обеспечить защиту его дома. В то же время ряд источников утверждали, что чиновника и других сотрудников этого органа уже давно перевезли в безопасное место.

Новостной портал Al Marsad называет ситуацию "заговором", за которым "стоит сам аль-Менфи". Ссылаясь на источник, издание утверждает, что он спланировал его при содействии государств, которые недавно посетил, а также некоторых местных сил. Отмечается, что глава Президентского совета "координирует свои действия с рядом вооруженных группировок", чтобы за день до выборов и в обход согласованной "дорожной карты" переходного периода издать президентский указ о продлении его полномочий и сформировать новое правительство в ограниченном составе.

"События в Триполи связаны с заговором, организованным Мухаммедом аль-Менфи, чтобы объявить о продлении своего срока 23 декабря и сформировать мини-правительство", – говорится в сообщении издания в Twitter.

فيديو> مجموعات مسلحة تسيطر على محيط مقر رئاسة الوزراء في # طرابلس على الذي خلفية التوتر نشب بسبب تعيينات الرئاسي لضباط وانشاء ألوية بقادة مرتبطين بتيار متشدد. #المرصد #ليبيا pic.twitter.com/0o6z28l9CL — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 15, 2021

Тем временем СМИ пишут, что обстановка в Триполи остается напряженной, в значительной части города отмечались перебои с подачей электричества. Поступали данные о том, что все вооруженные формирования западного региона, главным образом вокруг столицы, приведены в состояние повышенной готовности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЕС еще на год продлили санкции за нарушение прав человека. Среди других, ограничения затронули вооруженное ополчение Kaniyat Militia из Ливии.