В Ливане тотальный блэкаут: почему страна осталась без электричества

Ливан остался без электричества по всей стране. Инцидент произошел после того, как две крупнейшие электростанции закрылись из-за нехватки энергии.

Ливанская электросеть полностью перестала работать в субботу, 9 октября, в полдень, пишет Reuters. По словам правительственного чиновника, маловероятно, что она восстановит свою работу до следующего понедельника или в течение нескольких дней.

Государственная компания подтвердила в своем заявлении, что ТЭЦ на электростанции Захрани остановлена. Отмечается, что завод в Дейр-Аммар остановился в пятницу.

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В сообщении говорится, что остановка двух электростанций напрямую повлияла на стабильность электросети и привела к ее полному отключению, без возможности возобновления работы в то же время.

По словам чиновника, государственная электрическая компания попытается использовать запасы мазута армии для временной эксплуатации электростанции. Однако этого не произойдет в ближайшее время. Многие ливанцы полагаются на частные генераторы, работающие на дизельном топливе, однако их не хватает.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ливанской деревне Тлейл в северном районе Аккар взорвался танкер-газовоз. В результате ЧП погибли 28 человек и более 70 травмировались.