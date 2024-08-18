В Ливане произошел тотальный блекаут: на электростанции закончился мазут

Весь Ливан в целом 17 августа остался без электроснабжения. Тотальный блекаут произошел по причине отключения последнего активного блока на электростанции Захрани и остановки станции Дейр-Аммар.

Видео дня

Как сообщают масс-медиа этой страны, электростанции остановлены из-за нехватки топлива. Государственный поставщик электроэнергии Électricité du Liban утверждает, что предупреждал о полном истощении запасов мазута на станциях раньше.

В Ливане четыре больших электростанции. Кроме упомянутых еще две были остановлены еще весной и находятся на разных стадиях ремонта.

Отключение света произошло везде, в том числе в аэропорту и морском порту. Остановлены водяные насосы, канализационные системы и прочая "критическая инфраструктура".

Энергетиков Ливана мазутом снабжает Ирак. По словам и.о. министра энергетики Валида Фаяда, поставки приостановлены из-за "политических споров в правительстве". Поставка первой партии топлива для станций ожидается не ранее первой недели сентября.

Похоже, что до сентября в стране света не будет. Так или иначе, но Фаяд, говоря, что ищет выход из ситуации, призвал ливанцев быть терпеливым.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки и Великобритания одновременно призвали своих граждан покинуть и избегать поездок в Ливан. Главной причиной такой рекомендации признано обострение ситуации на Ближнем Востоке.

В Министерстве иностранных дел Украины также обновили рекомендации для наших граждан по Израилю и Ливану. Первую страну там советуют не посещать, пока ситуация не стабилизируется, а вторую вообще рекомендуют оставить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!