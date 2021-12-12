В Литве заявили о стрельбе на границе с Беларусью: появились подробности

В субботу, 11 декабря, на границе Литвы и Беларуси была слышна стрельба. Литовские пограничники в Лаздияйском районе зафиксировали 20 выстрелов с беларусской стороны.

Еще два выстрела со стороны Беларуси было днем в Шальчининкском районе. Об этом сообщает LRT.lt, ссылаясь на Службу охраны государственной границы Литвы.

В ведомстве отмечают, что пограничный контроль на литовской стороне усилен. Так, в субботу, 11 декабря, в Литву не пропустили восемь мигрантов. В пятницу не было случаев, когда пограничникам приходилось возвращать беженцев, а в четверг было задержано 29 таких нелегалов.

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В среду, 8 декабря, Литва за сутки отказалась принимать 65 иностранцев, в понедельник – 23. Неделю назад, в минувшее воскресенье, еще 24 мигрантов не пустили в Литву "по гуманитарным причинам".

Всего же с начала миграционного кризиса в августе этого года в Литву не смогли попасть 7955 граждан других государств.

Напомним: сейм Литвы принял решение ввести режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Он начал действовать с полуночи 10 ноября и продлился месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время с 13 ноября по 12 декабря Латвия проводила военные учения в регионе Латгалия, недалеко от границы с Беларусью. В них приняли участие 3000 представителей Вооруженных сил страны.