В Литве нелегальные мигранты устроили беспорядки, полиция применила водометы и слезоточивый газ. Фото

В Литве в пункте размещения нелегальных мигрантов на Руднинкайском полигоне начались массовые беспорядки. Полиция применила к нелегалам водометы и слезоточивый газ.

Об этом сообщает литовское издание LRT. Отмечается, что недовольство мигрантов, которое вылилось в беспорядки, вызвали условия проживания в палаточном городке, разбитом на территории полигона (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

По словам участников беспорядков, они недовольны едой и "водой странного цвета". Один из нелегалов в воскресенье, 1 августа, отравился и ждал помощи медиков в течение шести часов.

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На условия жизни мигранты жаловались с четверга, 29 июля, когда их привезли на этот полигон. Они жаловались, что у них не хватает спальных мешков и просили улучшить условия проживания.

Беспорядки начались днем понедельника, 2 августа, через промокшие палатки. Мигранты столпились возле забора, держа в руках плакаты с требованием обеспечения прав человека, они скандировали, кричали.

Чтобы успокоить нелегалов, на место приехали силовики. Некоторое время полицейские наблюдали за шумной толпой, после чего отогнали мигрантов от забора с помощью воды и слезоточивого газа. Несколько человек вывели через ворота.

Позже к полигону доставили водяную пушку, однако, ее не использовали. Полицейские приблизились к мигрантам и наблюдали за тем, что происходило по ту сторону забора.

Как пишет издание, сами мигранты не могут между собой договориться о том, что им делать дальше – продолжать бунтовать или нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Литве в воскресенье, 1 августа, пограничники зафиксировали рекордное количество незаконных мигрантов из Беларуси.

Кабинет министров Украины одобрил предоставление Литве колючей проволоки в качестве гуманитарной помощи. Она понадобился стране для укрепления границы в связи с беспрецедентным миграционным кризисом.