В Литве, где живут до 3 млн человек, собрали €6 млн на системы ПВО для Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что его сограждане собрали 6 млн евро на закупку систем противовоздушной обороны для Украины. Важно, что все население Литвы составляет 3 млн человек.

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Об этом политик написал у себя в Twitter. Рвение и солидарность литовских партнеров в самые темные времена подтверждает, кто на самом деле братья и ближайшие соратники украинцев.

"Здесь нет признаков усталости. Мы будем стоять с Украиной, пока не будет достигнута победа", – указал дипломат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что жители Литвы всего за час собрали более миллиона евро на военные радары для Украины. Этот сбор стал абсолютным рекордом.

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