В Латвии задержали пророссийскую активистку, которая поддерживала войну против Украины и выступала против действий властей. Фото

В Латвии 7 февраля была задержана пророссийская активистка Татьяна Андриец, которая также входила в совет партии "Русский союз Латвии" (РСЛ). Женщина является гражданкой Латвии и при этом неоднократно выступала против действий властей и поддерживала войну РФ против Украины.

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Об этом сообщает Delfi. Задержание Андриец подтвердил сопредседатель правления партии РЛС Мирослав Митрофанов, а в Службе государственной безопасности Латвии сообщили, что была задержана прокремлевская активистка, связанная с Telegram-каналом "Антифашисты Прибалтики" (Baltijas antifašisti). Имя Андирец они не озвучивали.

"Активистка вместе с другими живущими сейчас в России латвийцами в рамках начатого 28 ноября 2022 года уголовного процесса подозревается в оказании помощи государству-агрессору России в действиях, направленных против Латвийской Республики", – заявили в СГБ.

По данным спецслужбы, активистка является одним из администраторов упомянутого канала. Большую часть времени она проводит в России, так как учится в Санкт-Петербургском государственном университете, но недавно приехала домой на каникулы.

Представители СГБ провели у Андриец обыск и изъяли несколько носителей данных. Сначала ее задержали на 48 часов, но потом в российских СМИ появилась информация о том, что суд продлил Андриец заключение под стражей на два месяца. Там отметили, что ей озвучили обвинение по двум статьям УК Латвии: антигосударственная деятельность и нарушение санкций ЕС.

В канале "Антифашисты Прибалтики" регулярно прославляют страну-агрессора Россию, ее политический режим, внешнюю политику и агрессию РФ против Украины. В СГБ считают, что этот паблик создан для того, чтобы повлиять на общественное мнение и на процессы принятия решения в Латвии.

Сама Андриец, которую подозревают в его администрировании, публично выступала против языковой реформы (прекращения обучения в школах на русском языке). Также она участвовала в протестах против сноса советских памятников, за что была задержана 23 августа прошлого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Латвии Инара Мурниеце утверждает, что сейчас прямой военной угрозы стране со стороны России нет. Однако уже в ближайшие пять лет страна-агрессор сможет нарастить военный потенциал и сконцентрировать свою армию.

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