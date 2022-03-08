В Латвии заблокировали еще 18 российских телеканалов

Юрий Сергиенко
Мир
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В Латвии заблокировали еще 18 российских телеканалов
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Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии запретил трансляцию 18 российских телеканалов. Они принадлежат "Газпромбанку".

Об этом 7 марта сообщается на сайте латвийского регулятора. Запрет введен из-за международных санкций против страны-агрессора.

Под ограничения попали такие телеканалы:

  • ТНТ-Comedy,

  • ТНТ4 International,

  • ТНТ,

  • TNT Music,

  • FRIDAY International,

  • "Телеканал КХЛ",

  • "Телеканал КХЛ HDTV",

  • "КИНОПРЕМЬЕРА",

  • "КИНОСВИДАНИЕ",

  • "Мужское кино",

  • "Ля-минор ТВ",

  • "Авто Плюс",

  • "Ностальгия" ,

  • "ЖИВИ!",

  • "Кто есть кто",

  • "Малыш-ТВ",

Видео дня

  • "Русская ночь",

  • "Зее ТВ".

"Запрещенные в Латвии телеканалы принадлежат российскому банку "Газпромбанк", его медиахолдингу Gazprom Media Holdings или его дочерней компании Red Media", – сказано в сообщении.

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