В Латвии заблокировали еще 18 российских телеканалов
Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии запретил трансляцию 18 российских телеканалов. Они принадлежат "Газпромбанку".
Об этом 7 марта сообщается на сайте латвийского регулятора. Запрет введен из-за международных санкций против страны-агрессора.
Под ограничения попали такие телеканалы:
ТНТ-Comedy,
ТНТ4 International,
ТНТ,
TNT Music,
FRIDAY International,
"Телеканал КХЛ",
"Телеканал КХЛ HDTV",
"КИНОПРЕМЬЕРА",
"КИНОСВИДАНИЕ",
"Мужское кино",
"Ля-минор ТВ",
"Авто Плюс",
"Ностальгия" ,
"ЖИВИ!",
"Кто есть кто",
"Малыш-ТВ",
"Русская ночь",
"Зее ТВ".
"Запрещенные в Латвии телеканалы принадлежат российскому банку "Газпромбанк", его медиахолдингу Gazprom Media Holdings или его дочерней компании Red Media", – сказано в сообщении.
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