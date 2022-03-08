В Латвии заблокировали еще 18 российских телеканалов

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Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии запретил трансляцию 18 российских телеканалов. Они принадлежат "Газпромбанку".

Об этом 7 марта сообщается на сайте латвийского регулятора. Запрет введен из-за международных санкций против страны-агрессора.

Под ограничения попали такие телеканалы:

ТНТ-Comedy,

ТНТ4 International,

ТНТ,

TNT Music,

FRIDAY International,

"Телеканал КХЛ",

"Телеканал КХЛ HDTV",

"КИНОПРЕМЬЕРА",

"КИНОСВИДАНИЕ",

"Мужское кино",

"Ля-минор ТВ",

"Авто Плюс",

"Ностальгия" ,

"ЖИВИ!",

"Кто есть кто",

"Малыш-ТВ",

Видео дня

"Русская ночь",

"Зее ТВ".

"Запрещенные в Латвии телеканалы принадлежат российскому банку "Газпромбанк", его медиахолдингу Gazprom Media Holdings или его дочерней компании Red Media", – сказано в сообщении.

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