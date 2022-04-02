В Латвии временно прекратят выдачу вида на жительство россиянам и беларусам

Латвийский Сейм единогласно утвердил в первом чтении изменения закона об иммиграции, которым запретил выдавать виды на постоянное проживание россиянам и белорусам. Если 7 апреля депутаты окончательно утвердят новые правила, запрет продлится до 30 июня 2023 года.

Предусмотрен ряд исключений, при которых россияне и белорусы смогут постоянно находиться на территории Латвии. Об этом сообщает издание Delfi Новости.

"Сейм единогласно в первом чтении утвердил поправки к Закону "Об иммиграции" о пребывании в Латвии иностранцев — прежде всего граждан России и Беларуси. Программа "ВНЖ в обмен на инвестиции" полностью закрыта. Более жестко оговорены случаи, когда иностранцы могут постоянно находиться в Латвии", – отмечает издание.

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До понедельника депутаты Сейма могут подавать поправки к упомянутым изменениям, окончательное голосование должно состояться 7 апреля.

В нынешней редакции законопроекта предусмотрено прекращение выдачи вида на жительство гражданам России и Беларуси сроком до 30 июня 2023 года.

Также депутаты намерены делегировать компетентным органам Латвии право собирать и проверять информацию, не действовали ли иностранцы вопреки интересам государства. Если будет установлено, что гражданин другого государства прославлял, отрицал или оправдывал геноцид, военные преступления или преступления против мира и человечности - он может быть лишен вида на жительство и визы, если они у него есть.

Вместе с тем, в ряде случаев россияне и белорусы могут получить разрешение на проживание в Латвии. На срок до года будет разрешено пребывание на территории государства для ученых, студентов и работников - при соблюдении жестких требований, которые разработает латвийское правительство. "Зеленый свет" дадут тем, кто обратится за предоставлением политического убежища. Также есть варианты с разрешением на временное пребывание в Латвии тем, кто находится под следствием или задействован в судебном процессе, пока идет бракоразводный процесс и еще в ряде случаев.

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