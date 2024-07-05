В Кыргызстане заявили, что сорвали попытку государственного переворота: что происходит

В Государственном Комитете по нацбезопасности Кыргызстана заявили, что предотвратили попытку государственного переворота. В рамках операции задержаны пять граждан, планировавших насильственный захват власти с помощью оружия и самодельной взрывчатки.

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О задержании сообщила пресс-служба ГКНБ КР, пишет "24.KG". Там отметили, что подозреваемые вынашивали планы, предполагавшие массовые беспорядки и гибель граждан. В настоящее время их поместили в изоляторы временного содержания.

В комитете сообщили, что входящие в группировку лица поддерживают идеологию криминалитета и фанатично исповедуют религиозную идеологию. В ходе обысков в них обнаружили компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменное снаряжение правоохранителей, дроны, экстремистскую литературу и другие запрещенные предметы.

Напомним, в мае в столице Кыргызстана Бишкеке вспыхнули массовые беспорядки. Толпа собралась возле общежития, где проживают иностранцы. По тревоге была поднята вся милиция города. Несколькими днями ранее возле одного из хостелов произошла потасовка между местными жителями и иностранными студентами, поэтому местные жители вышли на улицы, чтобы "защитить своих".

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