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В Кыргызстане вспыхнули протесты после того, как иностранцы устроили массовую драку. Фото и видео

Ольга Липич
Мир
4 минуты
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В Кыргызстане вспыхнули протесты после того, как иностранцы устроили массовую драку. Фото и видео

В столице Кыргызстана Бишкеке вечером в пятницу, 17 мая, вспыхнули массовые беспорядки. Толпа людей собралась около общежития, где проживают иностранцы. По тревоге была поднята вся милиция города.

Об этом сообщают местные каналы в Telegram, публикуя кадры с места инцидента. Причина, как отмечается, в том, что несколько дней назад во дворе около одного их хостелов произошла драка между местными жителями и иностранными студентами.

Инцидент произошел рядом с местным Аламединским рынком. Тогда участниками драки оказались иностранцы, предположительно, из Египта и Пакистана – они избили нескольких местных жителей.

Сейчас же, как пишут местные издания, жители Бишкека вышли на улицы, чтобы "защитить своих". По предварительным оценкам, на улицы вышли около тысячи человек.

В Кыргызстане вспыхнули протесты после того, как иностранцы устроили массовую драку. Фото и видео
В Кыргызстане вспыхнули протесты после того, как иностранцы устроили массовую драку. Фото и видео

Некоторые их протестующих якобы вломились в общежитие и начали его громить, разбивая двери и окна. Милиция оттеснила их от хостела. Весь личный состав милиции Бишкека был поднят по тревоге.

МВД назвало ситуацию в Бишкеке стабильной и заявило, что полностью ее контролирует. Также там отметили, что задержали трех иностранцев, которые начали драку 14 мая. По факту избиения иностранцами местных жителей возбудили уголовное дело.

В Кыргызстане вспыхнули протесты после того, как иностранцы устроили массовую драку. Фото и видео

Требование протестующих – ужесточить контроль над иностранцами. Чтобы троих задержанных наказали по всей строгости закона, вплоть до депортации.

Позже стало известно, что переговоры с местными жителями провел начальник ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев. После этого они начали расходится.

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как парламент Грузии 14 мая принял в третьем и окончательном чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", жители Тбилиси продолжили массовый протест на проспекте Руставели. Произошли новые жесткие задержания и стычки с силовиками.

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