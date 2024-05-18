В Кыргызстане вспыхнули протесты после того, как иностранцы устроили массовую драку. Фото и видео

В столице Кыргызстана Бишкеке вечером в пятницу, 17 мая, вспыхнули массовые беспорядки. Толпа людей собралась около общежития, где проживают иностранцы. По тревоге была поднята вся милиция города.

Об этом сообщают местные каналы в Telegram, публикуя кадры с места инцидента. Причина, как отмечается, в том, что несколько дней назад во дворе около одного их хостелов произошла драка между местными жителями и иностранными студентами.

Инцидент произошел рядом с местным Аламединским рынком. Тогда участниками драки оказались иностранцы, предположительно, из Египта и Пакистана – они избили нескольких местных жителей.

Сейчас же, как пишут местные издания, жители Бишкека вышли на улицы, чтобы "защитить своих". По предварительным оценкам, на улицы вышли около тысячи человек.

Некоторые их протестующих якобы вломились в общежитие и начали его громить, разбивая двери и окна. Милиция оттеснила их от хостела. Весь личный состав милиции Бишкека был поднят по тревоге.

МВД назвало ситуацию в Бишкеке стабильной и заявило, что полностью ее контролирует. Также там отметили, что задержали трех иностранцев, которые начали драку 14 мая. По факту избиения иностранцами местных жителей возбудили уголовное дело.

Требование протестующих – ужесточить контроль над иностранцами. Чтобы троих задержанных наказали по всей строгости закона, вплоть до депортации.

Позже стало известно, что переговоры с местными жителями провел начальник ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев. После этого они начали расходится.

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как парламент Грузии 14 мая принял в третьем и окончательном чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", жители Тбилиси продолжили массовый протест на проспекте Руставели. Произошли новые жесткие задержания и стычки с силовиками.

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