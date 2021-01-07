В Конгрессе США заговорили об импичменте Трампу

В Конгрессе США объявили о намерении объявить действующему президенту Дональду Трампу импичмент.

Об этом в Twitter написала конгрессмен от Демократической партии Ильхан Омар. Она заявила, что Трамп не должен оставаться на посту главы государства до 20 января, когда пройдет инаугурация Джо Байдена.

"Я готовлю документы об импичменте. Палата представителей должна объявить Дональду Трампу импичмент, а Сенат США – отстранить его от должности. Мы не можем позволить ему оставаться на своем посту, это вопрос сохранения нашей республики, и мы должны выполнить нашу присягу", – отметила политик.

Как пишет Politico, идею об импичменте Трампу в Конгрессе уже поддержали более 30 представителей Демократической партии. По их мнению, глава Белого дома сыграл весомую роль в подстрекательстве протестующих к штурму Капитолия. Демократы полагают, что Трамп в последние недели своей каденции может нанести еще большего вреда.

Импичмент также поддержали сенатор от Массачусетса Эд Марки и губернатор Иллинойса Дж.Б. Прицкер. Также член Республиканской партии, губернатор штата Вермонт Фил Скотт призвал к отстранению Трампа от должности.

Отметим, что инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США сторонники Трампа устроили массовые беспорядки в Конгрессе. В Вашингтоне в ходе массовых беспорядков в районе Капитолийского холма погибли четыре человека.