Как сообщает израильское агентство Mignews, согласно обнародованным в США результатам совместного расследования сразу двух Комитетов Палаты представителей – по правосудию и по иностранным делам – администрация Байдена регулярно, в том числе через [печальноизвестную] USAID [деятельность которой прекратили уже при Трампе] финансировала целый ряд организаций, связанных не только с антиправительственными протестами в Израиле, но и с ХАМАС, в том числе практически накануне преступного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, повлекшего колоссальные человеческие жертвы среди мирного населения Израиля и масштабный захват террористами заложников.

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Если бы я занимался политикой в Израиле, то был бы там, конечно, ярым нетаньяхуистом, однако же у американских демократов (с сильным пропалестинским крылом в этой партии) преобладала иная позиция, ради которой байденовская Америка через посредников в Газе фактически сотрудничала с террористами.

Байден кака, с надеждой на Трампа, победы Израилю, Победы ВСУ, поздравляю Усика, слава Украине!