УкраїнськаУКР
русскийРУС
Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | В Конгрессе США выявили регулярное финансирование Байденом связанной с ХАМАС организации

46-й президент США Джо Байден. Террорист ХАМАС

Как сообщает израильское агентство Mignews, согласно обнародованным в США результатам совместного расследования сразу двух Комитетов Палаты представителей – по правосудию и по иностранным делам – администрация Байдена регулярно, в том числе через [печальноизвестную] USAID [деятельность которой прекратили уже при Трампе] финансировала целый ряд организаций, связанных не только с антиправительственными протестами в Израиле, но и с ХАМАС, в том числе практически накануне преступного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, повлекшего колоссальные человеческие жертвы среди мирного населения Израиля и масштабный захват террористами заложников.

Видео дня

Если бы я занимался политикой в Израиле, то был бы там, конечно, ярым нетаньяхуистом, однако же у американских демократов (с сильным пропалестинским крылом в этой партии) преобладала иная позиция, ради которой байденовская Америка через посредников в Газе фактически сотрудничала с террористами.

Байден кака, с надеждой на Трампа, победы Израилю, Победы ВСУ, поздравляю Усика, слава Украине!

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...