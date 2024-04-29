В Конгрессе США 'трамписты' угрожают спикеру Джонсону отставкой: что происходит

В США ультраправая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин удвоила свои усилия устранить спикера Республиканской партии Майка Джонсона, заявляя, что его дни в этой должности считаются. В защиту спикера встали демократы, его также поддержал Дональд Трамп.

Об этом пишет The Hill. Издание отмечает, что Грин выступила с новыми угрозами в адрес Майка Джонсона.

Грин подала ходатайство об отстранении Джонсона с поста спикера, заявив, что он перешагнул границу, проголосовав за дополнительную помощь Украине.

"Постоянное финансирование для Украины – именно то, чего они хотят, и Майк Джонсон им это предоставит", – приводит издание одно из последних сообщений Грин на социальной платформе X.

Она продолжила спекуляции по поводу того, что администрация Байдена не видит варианта мира в Украине, намекая на проведение переговоров с Путиным, к чему так стремятся в Кремле.

"Они планируют дальше финансировать прокси-войну с Россией в Украине, и когда это не сработает, после того, как все украинские мужчины будут убиты, следующим шагом они введут американские войска", – написала ультраправая трампистка.

Теперь Грин пригрозила инициировать голосование по отставке Джонсона, если он сам не уйдет в отставку.

"Дни Майка Джонсона в должности спикера считаны. Он должен поступить правильно – уйти в отставку и разрешить нам продолжать работу по установленной процедуре. В противном случае мы будем вынуждены уволить его", – заявила Грин.

Два других законодателя Республиканской партии поддержали ее. И этих голосов могло быть достаточно для того, чтобы уволить Джонсона с должности, если бы инициативу Грин поддержали демократы. Однако они выступили против.

Но самое интересное, что бывший президент Дональд Трамп также поддержал Джонсона. Он сделал это публично, поставив республиканцев, размышлявших над тем, чтобы поддержать усилия Грин в сложное положение, ведь они потенциально выступили бы против самой популярной фигуры в партии.

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