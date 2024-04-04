В Конгрессе США могут снова перенести голосование за помощь Украине – Bloomberg

Голосование о помощи Украине в Палате представителей США, вероятно, будет отложено по крайней мере до середины апреля или, возможно, даже на более поздний срок. Спикер Майк Джонсон пока пытается найти способы сглаживания оппозиции со стороны радикальных республиканцев.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителей Республиканской партии. В то же время в интервью Fox News в воскресенье, Джонсон повысил надежду на оперативные действия, отметив, что Палата представителей начнет оказание помощи Украине "немедленно", когда законодатели вернутся после двухнедельных пасхальных каникул.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает к немедленному одобрению дополнительной помощи США, учитывая растущую угрозу со стороны российских ракетных атак на украинские города и энергетическую инфраструктуру. В то же время дефицит артиллерийских снарядов приводит к тому, что украинские войска на передовой линии сталкиваются с обстрелами врага в соотношении 6:1.

Так, представители руководства Республиканской партии сообщили, что команда Джонсона не представила детальный план пакета помощи республиканским законодателям и, кажется, не определилась относительно конкретных шагов, на которых она будет настаивать в отношениях с администрацией президента Джо Байдена. Это усложняет задачу получения поддержки вовремя для голосования на следующей неделе.

Представительница Джонсона, Тейлор Гоулси, заявила, что обещание спикера по поводу быстрых действий не предусматривало конкретного срока и что Джонсон "слушает мнения членов своей партии" относительно плана. Она не предоставила дополнительной информации о консультациях спикера.

По словам двух представителей руководства Республиканской партии, существует возможность того, что Джонсон примет решение о плане помощи Украине в течение выходных и ускорит одобрение проекта на следующей неделе.

Тем не менее, Bloomberg указывает, что столь быстрый график может в конце концов привести к неудаче законопроекта, а также спровоцировать дальнейшие споры со сторонниками жесткой линии в Республиканской партии.

Ранее сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Америки продолжит активно искать способы обеспечения украинцев немедленной поддержкой, как это делала и в прошлом месяце. Это связано с тем, что в Палате представителей затягивают решение о помощи для нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в воскресном интервью Fox News заявил, что Палата представителей Конгресса США работает над пакетом помощи Украине и планирует включить туда важные "инновации" по сравнению с законопроектом, представленным президентом США Джо Байденом. В частности, речь может идти о предоставлении помощи в кредит якобы с целью уменьшить беспокойство республиканцев.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 млрд. помощи Украине блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерег, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.

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