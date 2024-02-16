В Конгрессе США готовят план 'Б' для принятия пакета с помощью Украины – The Hill

В Конгрессе США на фоне того, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается ставить на голосование одобренный в Сенате законопроект, содержащий помощь Украине, за кулисами законодатели обеих палат готовят план "Б". Рассматривают два варианта действий.

Об этом пишет издание The Hill. Отмечается, что законодатели США пытаются как можно быстрее согласовать еще один раунд помощи Украине и, наконец, положить его на стол президента Джо Байдена.

Среди вариантов – применение петиции об увольнении, так называемая процедура discharge petition, позволяющая вынести вопрос на голосование в обход спикера.

Эта процедура предполагает сбор подписей простого большинства членов Палаты представителей, то есть нужно набрать 218 подписей.

Издание отмечает, что для успеха discharge petition демократам в нижней палате Конгресса нужно заручиться поддержкой нескольких республиканцев. Однако для них это политический риск, поскольку они таким образом "открыто выступают" против своего руководства.

Публично о возможности присоединиться к петиции заявил только один республиканец – Грег Мерфи.

В то же время, конгрессмен Грегори Микс (Нью-Йорк), старший демократ в комитете Палаты представителей по иностранным делам, сказал, что он уже разговаривал с республиканцами о подписании петиции, и считает, что это наиболее вероятный путь к получению помощи Украине, учитывая устойчивую оппозицию Джонсона.

"Это способ сделать что-нибудь двухпартийное для национальной безопасности нашей страны и поддержать наших союзников. Это срочно. Украине нужно то, что им нужно немедленно", — подчеркнул конгрессмен.

Второй вариант, который ряд законодателей США рассматривают параллельно, предусматривает принятие альтернативного законопроекта, содержащего меры по безопасности границ и иностранной помощи, но на меньшую сумму. Для Украины в нем предусматривается около 40 млрд долларов.

Инициаторы считают, что у их законопроекта больше шансов на принятие, потому что он не содержит денег на гуманитарную помощь палестинцам в Газе, что могло бы отвлечь республиканцев.

Напомним, Сенат США, верхняя палата Конгресса, окончательно поддержал пакетный законопроект, предусматривающий выделение 60 млрд долларов в помощь Украине. Теперь документ направлен в нижнюю палату американского парламента – Палату представителей. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет выносить на рассмотрение проект по финансированию помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Джо Байден призвал спикера Майка Джонсона немедленно вынести на голосование законопроект с помощью Украины. Глава Белого дома уверен, что документ поддержит большинство нижней палаты. Он подчеркнул, что сейчас критически важно обеспечить срочное финансирование Украины.

В Белом доме предупредили: если Конгресс США провалит законопроект, предусматривающий выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню, это послужит сигналом о том, что на Вашингтон нельзя рассчитывать. Соединенные Штаты Америки в этом случае потеряют свое лидерство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!