В Конгрессе США достигли соглашения, которое спасает от шатдауна: что это значит

В Конгрессе США достигли соглашения о финансировании федерального правительства на 2024 год на сумму 1,66 триллиона долларов. Законодатели сохранили финансирование ключевых программ внутренней и социальной защиты, несмотря на требования Республиканской партии сократить бюджет.

Видео дня

Таким образом они не допустили шатдауна – частичной остановки работы госучреждений в конце этого месяца. Решение было принято в воскресенье, 7 декабря, передает издание WP.

Как отметили журналисты, соглашение, о котором объявили совместно лидер большинства в Сенате Чарльз Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) и спикер Палаты представителей Майк Джонсон "почти наверняка столкнется с яростной оппозицией со стороны крайне правых республиканцев, которые надеялись резкого сокращение бюджета".

По словам Джонсона, договоренность предусматривает общий уровень федеральных расходов в размере 1,6 триллиона долларов. Предложенный бюджет включает 886 миллиардов долларов на оборону и 704 миллиарда – на необоронные расходы.

Глава Штатов Джо Байден заявил, что соглашение приблизило страну на шаг к "предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных приоритетов".

"Она отражает уровни финансирования, о которых я договорился с обеими сторонами", – заявил американский президент.

На этой неделе Конгресс вернется к работе после каникул, чтобы обсудить лимит госдолга до наступления крайних сроков 19 января и 2 февраля, установленных Конгрессом. Дискуссии проходят проходят на фоне требований республиканцев сократить расходы на 2024 финансовый год ниже предельных уровней, согласованных в июне.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Джонсон отметил, что сроки одобрения нового пакета финансирования Украины Соединенными Штатами Америки зависят от информации из Белого дома. Конгресс ожидает от администрации Байдена объяснения стратегии в отношении нашего государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!