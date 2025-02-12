В Конгресс США внесли законопроект о приобретении и переименовании Гренландии: как отреагировали в Дании

В США на фоне планов президента Дональда Трампа купить Гренландию внесли на рассмотрение Конгресса законопроект об изменении названия острова и его приобретении. "Выслужился" таким образом перед Трампом конгрессмен-республиканец Эрл (Бадди) Картер.

Видео дня

Об этом он рассказал на своем сайте. А сам документ обнародован на сайте Конгресса.

По инициативе Картера этот документ должен предоставить уполномочия президенту США Дональду Трампу "вступать в переговоры с правительством Дании для приобретения Гренландии".

Сам же остров он предлагает переименовать в "Красно-Бело-Голуболандию" (в оригинале – Red, White, and Blueland). Конгрессмен не объяснил причины выбора именно такого названия. Однако можно догадаться, что, по мнению Картера, остров должен так называться в честь цветов американского флага.

"Америка возвращается и вскоре станет еще большей с добавлением Красно-Бело-Голуболандии. Президент Трамп правильно определил приобретение нынешней Гренландии как приоритет в сфере национальной безопасности, и мы с гордостью приветствуем ее народ в составе самой свободной нации в истории, когда наш главный переговорщик представит свой главный переговорщик".

В тексте законопроекта говорится, что в случае принятия документа министр внутренних дел должен контролировать внедрение нового названия острова в каждый федеральный документ. Обновить же документы нужно будет не позднее 180 дней.

В Дании уже отреагировали на подобные действия в Конгрессе США. Депутат Европарламента страны Андерс Вистен заявил, что законопроект окончательно подорвет отношения между обеими странами. Он также назвал действия команды Трампа абсурдными и оторванными от реальности.

"Очевидно, что существует потребность в большем количестве взрослых в комнате, когда администрация США формирует внешнюю политику. Если эти люди не видят, насколько они абсурдны, они оторваны от реальности", - сказал Андерс Вистен.

Напомним, что ранее на сессии Европарламента Андерс Вистен резко отреагировал на высказывания Трампа по Гренландии, которые он сделал после своей инаугурации. Вистен просто "послал" американца "к чертям", напомнив при этом, что Гренландия уже более 800 лет является неотъемлемой частью Дании, что вдвое больше истории самих США.

"Уважаемый президент Трамп, слушайте внимательно: Гренландия была датской в течение 800 лет, что вдвое превышает время существования США. Она является неотъемлемой частью нашей страны и не продается. Позвольте мне выразить это словами, которые вы понимаете: мистер Трамп, идите к чертям!" – прокомментировал депутат.

Также в Дании, чтобы показать всю абсурдность заявлений Трампа, запустили петицию по поводу покупки Калифорнии в США.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Министерстве иностранных дел Дании заявили, что Гренландия – это страна, и она не продается. В ведомстве отметили, что американцы не могут просто взять и захватить планету.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что интерес Трампа к Гренландии является "совершенно понятным". По его словам, речь идет о высокой актуальности обороны на крайнем севере.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!