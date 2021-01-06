На Конгресс США в день признания Байдена президентом пригрозили направить самолет

Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке получили аудиозапись с угрозами о направлении самолета на здание Конгресса Соединенных Штатов Америки. Это якобы должно случиться 6 января – в день, когда будет окончательно утверждена победа Джо Байдена на выборах президента.

Как сообщили CBS News со ссылкой на собственные источники, аудиоролик был такого содержания: "Мы летим самолетом на Капитолий в среду. Сулеймани будет отмщен". Пока авторы этих угроз не установлены. Американское правительство не считает предупреждение о предстоящей атаке вполне достоверным, но начало расследовать этот инцидент как нарушение авиационных частот.

По словам экспертов, угрозы вызывают серьезное беспокойство, ведь могут повлиять на инструкции пилотов по авиадвижению. Так, диспетчерам уже дали распоряжение о немедленном сообщении в случае обнаружения самолетов, которые будут отклоняться от своего маршрута.

Федеральное бюро расследований (ФБР) пока не прокомментировало этот инцидент, впрочем заявило, что воспринимает "все угрозы насилием для общественной безопасности серьезно". Между тем Федеральная авиационная администрация заверила, что находится в контакте с правоохранительными органами по поводу возможной террористической угрозы.

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