Трамп вимагав від держсекретаря Джорджії перерахувати голоси на його користь. Оприлюднений запис

Борис Бондар
Борис Бондар
Світ
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Трамп вимагав знайти голоси для своєї перемоги

Президент США Дональд Трамп вимагав від держсекретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера провести перерахунок результатів виборів і знайти достатню кількість голосів на його підтримку.

Про це повідомила The Washington Post 3 січня. Видання опублікувало аудіозапис телефонної розмови Трампа і Раффенспергера.

При спілкуванні президент спочатку хвалить керівника штату, потім фактично йому загрожує, натякаючи на кримінальну відповідальність.

Він заявив, що впевнений у своїй перемозі в Джорджії, тому необхідно знайти 11 780 голосів, яких насправді не вистачає для перемоги.

"Все, що я хочу зробити, це наступне: я просто хочу знайти 11 780 голосів", – заявив Трамп.

На його думку, ці бюлетені нібито були, але потім їх знищили, що може стати приводом для кримінальної відповідальності.

"Ви знаєте, що вони зробили, і не повідомляєте про це. Це кримінальний злочин, це кримінальний злочин. І ви не можете допустити цього. Це великий ризик для вас і для вашого юриста Райана", – сказав президент США.

Він також нагадав Раффенспергеру, що той є республіканцем, тому повинен робити деякі дії для перемоги своїх однопартійців.

Нагадаємо, 11 листопада 2020 року Раффенспергер заявив, що в штаті Джорджія буде проведено повний ручний перерахунок голосів, відданих за Трампа і Байдена.

"Різниця між кандидатами настільки незначна, що буде потрібно повний перерахунок вручну в кожному окрузі", – заявив Раффенспергер.

За його словами, такий крок зміцнить довіру до результатів виборів. Заява Раффенспергера було зроблено після того, як він зіткнувся з тиском з боку штабу Трампа щодо перерахунку голосів нібито через порушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ручний перерахунок голосів на виборах президента США в штаті Джорджія, ініційований через невеликий розрив між кандидатами, підтвердив перемогу Джо Байдена. За остаточним перерахунком, демократ переміг чинного лідера країни Дональда Трампа на 12 284 голоси.