В КНДР запретили кожаные плащи, чтобы не копировать Ким Чен Ина: людей хватают прямо на улице

Правительство Северной Кореи запретило простым гражданам носить кожаные плащи, чтобы те не могли копировать "культовый образ" своего лидера Ким Чен Ына. Жители заявили о жестких репрессиях, в том числе против тех, кто продает такую одежду.

Правоохранители буквально хватают людей на улице, заявляя, мол, подражать стилю северокорейского диктатора – "неуважительно". Об этом сообщает Radio Free Asia.

Отмечается, что в КНДР упомянутый образ стал популярным в 2019 году после того, как Ким Чен Ына впервые появился по телевидению в кожаном плаще. Настоящие кожаные пальто стали импортироваться из Китая для элиты страны, а изделия из искусственной кожи массово поставлялись для простых людей.

Видео дня

Теперь власти Северной Кореи взяли на себя роль "модной полиции" и буквально снимают одежду с людей. Жительница города Пхенсон (расположен к северу от столицы Пхеньяна) рассказала, что в этом году популярность пальто возросла и после того, как в них были замечены ведущие женщины страны, в том числе сестра лидера и вероятная преемница Ким Е Чжон.

"Поскольку кожаные пальто стали признаваться символом власти, частные торговцы одеждой попросили представителей торговых компаний импортировать синтетическую кожу с сентября этого года. Они скопировали дизайн кожаных курток, которые носили высшие чиновники, и теперь их продают на рынке", – пояснила собеседница издания.

При этом добавила, что недавно местная полиция начала расправляться как с продавцами, так и с владельцами, несмотря на то, что молодые люди протестовали против новых мер.

По словам северокорейцев, власти охарактеризовали модную причуду как "нечистую тенденцию бросать вызов авторитету высшего достоинства", то есть Ким Чен Ына.

Кожаные куртки, в отличие от плащей в полный рост, в Северной Корее носят с начала 2000-х годов. Это популяризируется незаконно провозимыми контрабандой южнокорейскими фильмами, которые распространяются в провинциальных городах.

Местный житель объяснил, что пальто "импортируются из Китая" и "сделаны внутри страны" из импортных материалов.

"Богатые предприниматели могут импортировать ткань для пальто, разместив заказ у государственных торговых компаний, которые частично возобновили морскую контрабанду", – рассказал он.

Хотя Северная Корея прекратила торговлю с Китаем в январе 2020 года из-за пандемии коронавируса, "официальная контрабанда" со стороны государственных фирм частично возобновилась в апреле этого года.

СМИ подчеркивает, что китайский таможенный документ, якобы подтвердил, что в этом месяце в КНДР были импортированы десятки метров кожи.

Как сообщал OBOZREVATEL, госСМИ Северной Кореи 15 ноября показали Ким Чен Ына после более чем месяца отсутствия на публике – похудевшего, улыбающегося и в кожаном плаще. Лидер КНДР посетил "утопический модельный сельский город" в районе Самчжиен на севере страны.