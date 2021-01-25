В КНДР за общение сленгом из Южной Кореи решили сажать за решетку – СМИ

В Северной Корее ввели уголовную ответственность за просмотр южнокорейских фильмов и сериалов, чтение книг и даже употребление сленга соседей. Нарушителей будут наказывать 15 годами тюрьмы.

Соответствующий закон в КНДР об "устранении реакционных мыслей и культуры", приняли еще 4 декабря 2020-го для борьбы с культурной экспансией с юга. Об этом сообщает Rimjingang, ссылаясь на документ.

Также издание цитирует выступление северокорейского лидера Ким Чен Ына: в сентябре 2020 года он раскритиковал использование населением его страны "марионеточных слов и стиля" с Южной Кореи.

Речь идет, например, о высказываниях "oppa" и "dong-saeng", которые означают, соответственно, "старший брат" и "младшая сестра", однако не в смысле кровных родственников, а для обозначения близких друзей. Слово "oppa" также встречается в песне южнокорейского рэпера Psy "Gangnam Style".

Согласно закону, тем, кого поймают на просмотре сериалов, фильмов или чтении книг из Южной Кореи, грозит 15 лет тюрьмы, а торговцам такими вещами – смертная казнь. Кроме этого, за печать текста южнокорейским языком предусмотрены два года общественных работ.

Издание The Times пишет, что из-за длительного разделения Корейского полуострова в двух его странах язык стал отличаться. Однако даже несмотря на жесткую цензуру в КНДР, там все еще можно смотреть южнокорейские сериалы, и даже существует целая индустрия тайного импорта контента из соседней страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сестра диктатора КНДР Ким Чен Ына Ким Ин Чжон пригрозила главе Министерства иностранных дел Южной Кореи, заявив, что соседи "дорого заплатят" за свои комментарии о коронавирусе в ее стране