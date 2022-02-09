В КНДР похвастались испытаниями баллистических ракет, заявив, что могут 'потрясти мир'

Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) провела очередные испытания баллистических ракет. При этом власти страны подчеркнули, что их вооружение может достигать американского побережья и "потрясти весь мир".

Также в министерстве иностранных дел КНДР заявили, что серия ракетных испытаний является "замечательным достижением". Об этом сообщает издание Reuters.

Примечательно, что январь 2022 стал рекордным месяцем ракетных испытаний в КНДР. С начала года было проведено не менее семи запусков ракет, в том числе нового типа "гиперзвуковой ракеты", способной маневрировать на высокой скорости.

В заявлении МИД Северной Кореи говорится, что серия испытаний, проведенных с начала года, представляет собой "замечательные достижения", которые укрепили "сдерживание войны" в Европе.

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"В сегодняшнем мире, где многие страны тратят время только на то, чтобы иметь дело с Соединенными Штатами с покорностью и слепым повиновением, только наша страна на этой планете может потрясти мир, выпустив ракету в пределах досягаемости материковой части США", – говорится в сообщении МИД КНДР.

Госдепартамент США прокомментировал очередные испытания ракет в Северной Корее, подчеркнув, что США не имеет враждебных намерений. Также Госдеп призвал власти КНДР к диалогу.

Напомним, 30 января Северная Корея запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету средней дальности. Она пролетела около 800 километров, максимальная высота полета составила 2000 километров, а ее самая большая скорость в 16 превысила скорость звука.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности с аэродрома в Пхеньяне. В соседней Японии осудили такие действия как угрозу миру и безопасности.