КНДР запустила ракету в сторону Японского моря: она летела в 16 раз быстрее скорости звука

В воскресенье утром, 30 января, Северная Корея запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету средней дальности. Она пролетела около 800 километров, максимальная высота полета составила 2000 километров, а ее самая большая скорость в 16 превысила скорость звука.

Южнокорейские военные предположили, что это могла быть ракета, похожая на "Хвасон-12" – ее КНДР уже запускала в 2017 году, пишет Yonhap. После этого с 2018 года Северная Корея добровольно не запускала межконтинентальные баллистические ракеты и поставила на паузу ядерные испытания большой дальности.

В Южной Корее опасаются, что данный запуск может сигнализировать о том, что Пхеньян намерен приостановить этот мораторий. Страна недавно уже выступала с подобными угрозами.

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Сейчас эксперты выясняют, какая ракета была запущена: на твердом или жидком топливе.

Сегодняшний запуск ракеты в КНДР стал уже седьмым фактом демонстрации силы с начала 2022 года. До этого Северная Корея успела испытать свои тактические управляемые ракеты, железнодорожный ракетный комплекса и гиперзвуковые маневренные ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности с аэродрома в Пхеньяне. В соседней Японии осудили такие действия как угрозу миру и безопасности.