В КНДР назвали сотрудничество с РФ 'очень эффективным' и заявили о сдерживании США

В Северной Корее свое сотрудничество со страной-агрессором РФ назвали "очень эффективным". В Пхеньяне добавили, что этот военный альянс сдерживает Соединенные Штаты Америки и их "васальные силы".

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление неназванного спикера министерства иностранных дел КНДР. Он также прокомментировал заявление глав зарубежных ведомств десяти стран мира и Европейского Союза, решительно осудивших усиление военного сотрудничества КНДР и России и развертывание северокорейских войск в войне против Украины.

Представитель КНДР назвал это заявление "искажающим и очерняющим суть нормального сотрудничества" Северной Кореи и России.

Представитель МИД КНДР обвинил Вашингтон и его союзников в затягивании войны в Украине и дестабилизации ситуации с безопасностью в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Это произошло из-за ошибочных действий США и Запада, которые продолжают проводить свою разрушительную, гегемонистскую и авантюристическую военную политику", – заявил он.

В то же время в Северной Корее не упомянула о своем участии в войне в Украине или о больших потерях, которые ее войска уже понесли в боях в Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, из аудиоперехвата СБУ стало известно, что украинские военные продолжают наносить существенные потери российским и северокорейским военным в Курской области. Ежедневно в российские госпитали привозят сотни раненых солдат КНДР.

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