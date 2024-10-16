В КНДР 1,4 млн граждан подали заявления на вступление в армию на фоне напряженности с Южной Кореей – Reuters

В Пхеньяне утверждают, что около 1,4 миллиона молодых людей подали заявки на вступление в армию или возвращение в нее. Это произошло на фоне роста напряженности между КНДР и Южной Кореей.

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Официальное информационное агентство KCNA заверило, что северокорейские граждане полны решимости сражаться в "священной войне за уничтожение врага оружием революции". Reuters передает, что заявки на присоединение к вооруженным силам подали в том числе студенты и руководители молодежной лиги.

"Если начнется война, Южная Корея будет стерта с карты мира. Поскольку она хочет войны, мы готовы положить конец ее существованию", – заявили пропагандисты KCNA.

Пламенная риторика прозвучала после того, как на прошлой неделе Северная Корея обвинила Сеул в отправке беспилотников к Пхеньяну, которые разбросали "огромное количество" информационных листовок.

После этого в КНДР подорвали межкорейские дороги и железнодорожные линии на своей стороне границы. Артиллерийские подразделения перевели в состояние боевой готовности.

Ранее Пхеньян уже делал подобные заявления о том, что молодые люди торопятся записаться в армию в период обострения напряженности.

К примеру, в прошлом году госСМИ Северной Кореи сообщили о 800 000 граждан, которые добровольно захотели взять в руки оружие, чтобы сражаться против Соединенных Штатов.

По данным Международного института стратегических исследований, в КНРД есть 1,28 миллиона действующих солдат и большое количество резервистов.

Как сообщал OBOZ.UA, тема отправки северокорейских солдат в Россию недавно была подогрета внесением в Госдуму диктатором Владимиром Путиным законопроекта о ратификации договора "о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" РФ и КНДР.

Как это угрожает Украине – читайте в материале совместного проекта нашего издания и группы "Информационное сопротивление".

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