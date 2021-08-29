В Китае возведут 'зеленый' небоскреб, в котором выращивание растений будет контролировать ИИ

Итальянская студия Carlo Ratti Associati показала планы строительства небоскреба высотой 218 метров в Китае. Башню Цзянь Му намерены построить в городе Шэньчжэнь.

Как пишет Dezeen, 51-этажное здание предназначено для выращивания сельскохозяйственных культур площадью 10 тысяч квадратных метров, создавая вертикальную гидропонную ферму.

Предполагается, что в здании будет производиться 270 тонн продуктов питания в год, которые, могут накормить около 40 тысяч человек. По плану создателей, это создаст самодостаточную цепочку поставок продуктов питания, которая управляет выращиванием, сбором урожая, продажей и потреблением в одном здании.

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"Зерновые культуры, выращенные в башне, продаются и даже съедаются в одном и том же месте, что помогает нам экономить много энергии при распределении продуктов питания", – пояснил архитектор Карло Ратти.

Сами же гидропонные фермы и посевы будут управляться "виртуальным агрономом, поддерживаемым искусственным интеллектом", который будет наблюдать за повседневными операциями, включая ирригацию, а также условия окружающей среды и питания.

"Мы работали вместе с компанией Zero, которая специализируется на инновационных решениях для сельского хозяйства. Конечное решение, которое мы разработали, является эффективным с точки зрения управления, и оно позволяет адаптировать традиционные роботизированные гидропонные фермы к вертикальному фасаду", – добавил Ратти.

Название башни происходит от мифического дерева Цзянь Му, которое в древнем китайском фольклоре соединяет небо и землю. Форма и форма здания были также основаны на древнекитайской философии Тянь Юань Ди Фанга – "круглое небо и квадратная земля".

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