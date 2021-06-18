В Китае ученые заставили самцов крыс родить потомство

Китайские ученые из Военно-морского медицинского университета в Шанхае опубликовали данные своего исследования, в результате которого самец крысы выносил и родил потомство. Ученые заявили, что их эксперимент может иметь огромное влияние на репродуктивную биологию и стать моделью мужской беременности у млекопитающих.

Результаты исследования опубликованы на сайте bioRxiv.org. В ходе эксперимента ученые объединили самца и самку крысы в одно существо, скрепив их между собой и объединив их кровеносные системы. Самцу пересадили матку от третьего самки, после чего ему и его "половине" имплантировали эмбрионы. По мнению исследователей, кровь беременной самки должна была помочь самцу выносить потомство.

И этот эксперимент не был единственным. Ученые из Шанхая таким образом использовали 46 крысиных пар. Самцам подсадили 280 эмбрионов. В них в результате родились 10 крысят, которые потом нормально развивались. Роды проходили с помощью кесарева сечения.

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"Насколько нам известно, о беременности у самцов млекопитающих ранее никогда не сообщалось. Наши результаты показывают возможность эмбрионального развития крыс в парабионтов-самцов, что может иметь огромное влияние на репродуктивную биологию", – заявили экспериментаторы.

Однако, в организации PETA ("Люди за этичное обращение с животными") назвали этот эксперимент "мерзким" и похожим на опыты Франкенштейна.

"Эти шокирующие эксперименты продиктованы исключительно интересом и никак не способствуют нашему пониманию репродуктивной системы человека", – заявила советник PETA Эмили Макайвор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые оживили червей, которые пролежали 24 000 лет в вечной мерзлоте. Чтобы добыть организмы для научной работы, участники эксперимента собрали образцы путем бурения примерно на 3,3 метра ниже ледниковой поверхности на северо-востоке Сибири.