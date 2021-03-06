В Китае ученые выяснили, какие животные могут стать переносчиками COVID-19

По результатам исследований китайских ученых, некоторые виды млекопитающих подвержены риску заражения вирусом SARS-CoV-2 и могут быть его переносчиками.

Как пишет Daily Mail, ученые проанализировали клетки организма некоторых животных, в которых могут содержаться рецепторы АСЕ 2. Эти рецепторы имеют схожую с коронавирусом форму, которая обеспечивает легкое проникновение вируса в кровоток животных.

В ходе лабораторных исследований ученые проверили 44 вида млекопитающих, включая домашних животных, домашний скот, животных из зоопарков и аквариумов. У всех были обнаружены АСЕ 2 рецепторы.

В частности, специфический рецептор содержится в организме горилл, синих китов, носорогов, лошадей, котов, коз, хомяков, крупного рогатого скота, панд и леопардов. Эксперты отмечают, что данные виды животных подвержены риску заражения коронавирусом.

Результаты исследования подчеркивают, что распространение коронавируса может быть шире, чем предполагалось ранее.

"Мы обнаружили, что широкий спектр млекопитающих подвержены SARS-CoV, включая домашних животных, скот и животных в зоопарках и аквариумах. Существует риск передачи SARS-CoV-2 от человека к животному или от животного к животному", - подчеркнули исследователи.

Ранее считалось, что переносчиками SARS-CoV могут быть только летучие мыши. На данный момент достоверно неизвестно, от каких животных вирус может передаваться человеку. У пяти животных не было обнаружено рецепторов АСЕ 2. В их числе мартышки, коалы, мыши, беличья обезьяна и хохлатый капуцин.

Выводы ученых основаны на клеточных культурах в лаборатории, а не на реальных экспериментах. Однако результаты исследования, опубликованные в PNAS, согласуются с недавними выводами о том, что хорьки, кошки, собаки и некоторые обезьяны восприимчивы к инфекции.

Кроме того, ежи, зайцы и домашние коты могут стать переносчиками новых штаммов коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США прививками решили спасать животных после заражения стаи горилл в сафари-парке. Так, инъекции четырем орангутанам и пяти бонобо сделали еще в январе и феврале. Кроме того, еще три бонобо и горилла получат экспериментальную вакцину.