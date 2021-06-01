В Китае сообщили о первом в мире случае заражения новым штаммом птичьего гриппа

В Китае заявили о первом случае заболевания человеком штаммом птичьего гриппа H10N3. Пациентом стал 41-летний мужчина в восточной провинции Китая Цзянсу, город Чжэньцзян.

Об этом во вторник, 1 июня, сообщила Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC), передает Reuters. Отмечается, что мужчину госпитализировали еще 28 апреля из-за повышения температуры и других симптомов. Но диагноз H10N3 был поставлен только 28 мая. Подробности, как человек заразился, не сообщаются.

На данный момент пациент находится в стабильном состоянии и готов к выписке из больницы. Медицинское наблюдение за его близкими людьми не выявило других случаев заражения вирусом.

В NHC добавили, что H10N3 – это низкопатогенный или относительно менее опасный штамм вируса у домашней птицы, и риск его распространения в больших масштабах очень низкий.

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По данным NHC, о других случаях заражения людей H10N3 в мире ранее не сообщалось.

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