В Китае смертник устроил взрыв в здании, есть жертвы. Фото с места теракта

В понедельник, 22 марта, смертник устроил взрыв в здании местной власти в районе Панью (китайский город Гуанчжоу). В результате трагедии погибли пять человек (включая вероятного террориста), еще пятеро получили ранения.

Как пишет China Daily, подозреваемого в организации взрыва идентифицировали как 59-летнего выходца из района Панью по фамилии Ху. Мужчина якобы пронес в здание легковоспламеняющееся и взрывоопасное вещество и поджег его в 10:00 утра, рассказали в местной полиции.

Всех пострадавших немедленно доставили в больницу, а правоохранители взялись за расследование теракта.

На кадрах, которые начали распространяться в сети, видно, что взрыв привел к существенным разрушениям в помещении. На стенах видны брызги крови, а на полу тела людей.

Как сообщил корреспондент DW Уильям Ян, пользователи соцсетей, проживающие в поселке, где произошел взрыв, утверждают, что там идет спор между жителями и чиновниками по поводу схемы захвата земли. Вероятно, именно это могло стать причиной трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2020 года террорист-смертник взорвал себя у посольства США в столице Туниса. Тогда никто кроме злоумышленника не погиб, однако 5 человек получили ранения.