В Китае разработают вакцину, которую можно хранить в обычном холодильнике

Китайская биотехнологическая компания Guangzhou RiboBio работает над производством вакцины от коронавируса, которую можно будет хранить в обычном холодильнике.

Как сообщает South China Morning Post, в процессе используются передовые генетические методы. Отмечается, что mRNA-вакцина уже протестирована на животных и имеет срок годности около шести месяцев при условии хранения при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию.

Основатель компании Чжан Билян рассказал, что у компании есть крупнейший в Китае завод по производству сырья для указанного препарата. Он сможет производить дозы, достаточные для 100 миллионов человек в год.

Также, по словам Биляна, "запатентованная технология липидных наночастиц", разработанная его командой, позволит хранить препарат при более высокой температуре, чем другие вакцины против Covid-19.

Кроме того, ученые из Национального центра нанонауки и технологий Китая разрабатывают вакцину с системой доставки на основе наноносителей, сообщил его генеральный директор Чжао Юлян.

Отметим, в Китае стадию клинических испытаний проходят 17 вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 – четыре препарата уже одобрены.

Украина ожидает поставки китайской вакцины CoronaVac. 700 тысяч доз должны поставить до 6 марта, однако в Министерстве здравоохранения допускают, что сроки сдвинулись. Компания Sinovac Biontech пока не подтвердила Украине эффективность своей вакцины, заявил Максим Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав намерен оштрафовать украинскую фармацевтическую компанию "Лекхим" за задержки с поставкой вакцины против коронавируса CoronaVac от китайской компании Sinovac Biontech.