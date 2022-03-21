В Китае разбился пассажирский самолет, на борту которого были 133 человека: первые подробности

Альбина Панченко
Мир
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В Китае разбился пассажирский самолет, на борту которого были 133 человека: первые подробности
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В Китае разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. На его борту находились 133 человека, судьба которых неизвестна. По предварительным данным, самолет врезался в гору и вызвал лесной пожар.

В настоящее время спасатели отправились на место событий, но из-за скалистого ландшафта их дорога усложняется. Об этом сообщило китайское издание United Daily News. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте новость до конца)

Рейс по неизвестным причинам стал терять высоту.

Рейс MU5735 вылетел из аэропорта Куньмина в 13:00 и через два часа должен был приземлиться в городе Гуанчжоу. По данным открытой системы Flightradar24, скорость и высота резко начали падать в районе Вучжоу. В настоящее время статус самолета отсутствует.

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