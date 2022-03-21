В Китае разбился пассажирский самолет, на борту которого были 133 человека: первые подробности

В Китае разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. На его борту находились 133 человека, судьба которых неизвестна. По предварительным данным, самолет врезался в гору и вызвал лесной пожар.

В настоящее время спасатели отправились на место событий, но из-за скалистого ландшафта их дорога усложняется. Об этом сообщило китайское издание United Daily News. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте новость до конца)

Рейс MU5735 вылетел из аэропорта Куньмина в 13:00 и через два часа должен был приземлиться в городе Гуанчжоу. По данным открытой системы Flightradar24, скорость и высота резко начали падать в районе Вучжоу. В настоящее время статус самолета отсутствует.

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