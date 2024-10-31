'У вас будет то, что и у нас': Зеленский призвал Южную Корею быть готовой к вызовам и не оставаться в стороне от войны в Украине. Видео

Президент Владимир Зеленский обратился с призывом к Южной Корее не оставаться в стороне от войны РФ против Украины. По его словам, Сеул должен заручиться поддержкой союзников и не оставаться наедине против Москвы и Пхеньяна.

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Соответствующее заявление Зеленский сделал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, опубликованному 31 октября. В частности, он сказал, что ему известно об осторожном отношении к войне в Украине со стороны Южной Кореи.

"Но это не только наша война. Именно благодаря России. Они привлекли Северную Корею, они не остановятся, будет Иран будут и другие. Вам нельзя ждать, я так считаю, по моему мнению. Вам нужны сильные союзники, которые в случае поддержки Северной Кореи со стороны России будут с вами. Вам нельзя оставаться наедине против КНДР из РФ. У вас будет то, что и у нас", – предостерег Зеленский.

По словам президента, когда РФ напала на Украину и почти оккупировала, украинцы "просто вышли и сражались".

"И так получилось, что мы выбороли это, но можно и не выбороть. И это к сожалению результаты этой трагедии. Сколько километров от северокорейских возможностей наносить удары до Сеула? 50-60? Около 40? Но это расстояние современной артиллерии. Даже не ракеты. И тут противовоздушная оборона вас не защитит. Артиллерия полностью уничтожила наши города, села десятками. Я ни в коем случае не запугиваю вас. Я желаю, чтобы не было ни одного прецедента, чтобы ни один человек в вашей стране не погиб, но лучше быть готовым к вызовам", – посоветовал Зеленский.

Он добавил: КНДР "не просто так" начала помогать России – у Москвы и Пхеньяна есть замыслы.

"Я удивлен молчанием Китая. Я не скажу, что Китай на нашей стороне – но то, что он один из гарантеров безопасности в вашем регионе. По крайней мере, так мы считали. А сейчас это молчание", – отметил украинский лидер.

По его мнению, такие цивилизованные и сильные страны, как Южная Корея и Япония "должны обращаться к Китаю и иметь Китай в союзниках относительно того, что сейчас делает Северная Корея, втягивающая весь ваш регион в войну".

"Они делают это не случайно. А чтобы потом от России получить то же в их сторону. Также поддержку и помощь", – объяснил Зеленский.

Он также ответил на вопрос о плане действий Украины после выборов в США. В частности, глава государства категорически отверг вероятность отказа от территорий в обмен на мир.

"Украина в любом случае конституционно не имеет права отказываться от своих законных государственных территорий. И потому юридически это просто невозможно. Что бы там Путин не придумывал, что он брал наши оккупированные территории и их присвоил на уровне изменений своей конституции и они уже в его конституции. Незаконные изменения он сделал. Несмотря на это, Украина не признает эти территории, кто бы что ни хотел. Кто бы ни победил в США и сколько бы еще Путин ни был лидером РФ – это невозможно", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, новый президент США может "либо усилить поддержку Украины, либо ее ослабить".

Ослабление поддержки позволит России "больше оккупировать" Украину и не даст Киеву возможности победить в этой войне.

"Поэтому мы говорим не о компромиссах территории, а о том, что могут быть те или иные дипломатические пути, но они зависят от политики США. Если она не ослабится, желание США реально закончить войну быстро в случае Трампа – то, что он декларировал, что он человек дела и что он хочет закончить войну быстро и найти какую-то модель – но если Трамп захочет в случае его победы заставить Украину отдать все, чтобы таким образом договориться с Россией, я не думаю, что сегодня это возможно", – заявил глава украинского государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью Зеленский рассказал, что три тысячи военных КНДР уже находятся в подготовительном лагере в России и в ближайшее время их количество будет увеличено до 12 тысяч.

В США ранее заверили, что для Украины не будет никаких новых ограничений на использование западного оружия, если армия КНДР будет участвовать в боях против ВСУ.

Глава Пентагона Ллойд Остин 30 октября заявил, что РФ не сможет победить Украину даже с помощью тысяч военных из Северной Кореи. Он также призвал Россию изменить курс и добавил, что в США "полностью осознают последствия безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона".

А в Южной Корее пообещали ответные шаги на военное сотрудничество РФ и КНДР, в частности пересмотреть позицию относительно предоставления оружия Украине.

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