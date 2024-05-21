В Китае произошла резня в школе: два человека погибли, еще 10 ранены

В южной китайской провинции Цзянси 45-летняя женщина напала с ножом на начальную школу. Злоумышленница убила двух людей, еще 10 человек получили ранения.

Нападение произошло около полудня в школе в городе Гуйси. Об этом сообщает издание BBC.

На данный момент неизвестно, были ли среди погибших или пострадавших дети. В то же время полиция заявила, что преступление совершила 45-летняя женщина. Для нападения она использовала нож для фруктов. Злоумышленницу арестовали и отвезли в отделение полиции.

Один из родителей рассказал, что его ребенок благополучно прибыл домой, но школа не проинформировала родителей о нападении. Люди жалуются, что администрация учебного заведения скрывает подробности происшествия.

Другой отец, не пожелавший называть своего имени, сказал, что и взрослые, и дети были напуганы из-за нападения на начальную школу. Однако этот собеседник рассказал СМИ, что руководство школы сразу разместило фотографии детей в родительской группе и заявило, что школьники в безопасности.

Примечательно, что в последние месяцы в Китае произошла волна нападений с ножом. В мае мужчина зарезал двух человек и ранил еще 21 человека в больнице в южной провинции Юньнань. Ранее два человека были убиты и семь получили ранения после того, как мужчина, страдавший психическим заболеванием, напал на людей с ножом в жилом районе в Юньнани.

Напомним, в городе Кейп-Жирардо (штат Миссури, США) произошла стрельба во время выпускного вечера. Вследствие происшествия пострадали два человека. По подозрению в преступлении полицейские задержали как минимум двух человек.

Ранее сообщалось, что неадекватный мужчина совершил нападение с ножом на детский сад, расположенный в Ляньцзяне провинции Гуандун на юге Китая. В результате погибли шесть человек, трое из них – маленькие воспитанники.

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