Утром в понедельник, 10 июля, неадекватный мужчина совершил нападение с ножом на детский сад, расположенный в Ляньцзяне провинции Гуандун на юге Китая. В результате погибли шесть человек, трое из них – маленькие воспитанники.

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Об этом сообщило издание Aljazeera. Дошкольное учреждение оцеплено полицией, на месте работают спасатели и медики.

Кроме детей, жертвами нападения стал один воспитатель и двое родителей. Злоумышленник был обезврежен и арестован, причины его поступка выясняет полиция.

Известно, что подозреваемому 25 лет и его зовут Ву. Следователи проверяют его документы, страховку и социальные связи.

Власти Ляньцзяна утверждают, что это не первое нападение на детский сад. В последние годы число таких инцидентов продолжает расти, хотя силовики делают все, чтобы повысить уровень безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированной Акимовке на Запорожье российская армия превратила дошкольное учреждение "Ласточка" в военную базу. На территории детских площадок установлены БТРы и другая бронированная техника, в помещениях для младших и старших групп постоянно проживают по меньшей мере три десятка солдат противника.

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