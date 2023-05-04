В Китае отреагировали на 'атаку дронов' на Кремль

Официальный Пекин отреагировал на атаку дронов на Кремль, которая привела к двойному взрыву на башнях главной аудиенции диктатора Владимира Путина. Министерство иностранных дел призвало Россию и Украину воздерживаться от любых действий, что послужат эскалацией вооруженного конфликта.

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Об этом сообщают китайские СМИ. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобный эксцесс привел к обсуждению целесообразности отправить своего дипломата в Киев для урегулирования отношений с Москвой.

"Китайская сторона продолжит работать вместе с международным сообществом, чтобы сыграть конструктивную роль для политического разрешения "украинского кризиса", – передают СМИ слова пресс-секретаря МИД Маон Нин.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен не стал комментировать ночной взрыв на одной из башен московского Кремля, поскольку у него лично недостаточно фактов по этому инциденту. В то же время он не исключает, что за атакой на главную аудиенцию диктатора Владимира Путина могут стоять украинские спецслужбы.

"Мы знаем российскую версию, что за этим стоит Украина. Однако я бы все, что исходит от Кремля, делил на два", – указал американский чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате "атаки на Кремль" российские власти отменили парады к 9 мая. Пока что можно сказать, что самое честное объяснение дали в Белгороде – чтобы "не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих". Однако даже там администрация не упомянула, что война против Украины пошла как-то не "по плану".

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